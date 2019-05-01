Мир, май, «Чак-Чай»: на фестивале в Болгаре выбрали самый вкусный чак-чак республики

(Казань, 1 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Гастрономический фестиваль «Чак-Чай» открыл туристический сезон в Болгаре. Гости попробовали четыре вида чак-чака и решили, что наиболее вкусную татарскую сладость изготовил Казанский хлебозавод № 3.

Помимо угощения на фестивале туристов ждала ярмарка с чаем, сладостями и сувенирами. Татарстанские мастера предложили вниманию гостей керамическую посуду, украшения с полудрагоценными камнями, игрушки и расписные платки из шелка.

На выставку-продажу также приехали мастера из соседней Республики Марий Эл. «Мы привезли серию сладких сувениров специально для Татарстана и уникальный мармелад с перцем», – рассказала мастер сувенирного-дворика «Йошки-матрешки» Светлана Гусева.

Дети могли попробовать свои силы в бое на мечах с серебряным призером чемпионата мира и чемпионом России Артемием Запивахиным из Нижнекамска.

«Мы бьемся на мягком оружии, это безопасно. Я занимаюсь мечевым боем около года, владею приемами, поэтому сегодня меня никто не победил. Мечтаю стать чемпионом мира и тренировать ребят профессионально», – заметил Артемий.

На площадке исторических танцев гостей научили старинному хороводу «мальтийский бранль» и литовскому танцу в деревянных башмаках «клумпакоис». Татарские плясовые мелодии «кубэлэк» и «эпипэ» сыграл на электроскрипках дуэт «Ренессанс». Кроме того, на фестивале прозвучала музыка Моцарта в современной обработке, о чем сообщила скрипачка Лидия Илюшкина.

Желающим предлагали пострелять в лучно-арбалетном тире и примерить исторические костюмы. А на мастер-классе месили тесто и лепили баурсак, который затем жарили на костре.

В конкурсе приготовления чак-чака и баурсака на свежем воздухе приняли участие команды поваров-любителей и профессионалов из Набережных Челнов, Нижнекамска и Болгара. Первое место досталось команде Спасского техникума отраслевых технологий в составе Регины Бизяевой и Агапи Маркарян.

«Мы решили показать свои умения на таком необычном конкурсе. Баурсак в полевых условиях, зажаренный в масле на костре, готовили около часа», – поделилась Бизяева.

Праздник собрал множество гостей. Некоторые из них приплыли на первом в этом сезоне теплоходе, другие приехали из городов республики, чтобы попасть на фестиваль и посмотреть музеи, пришли и местные жители. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил заместитель директора по науке Болгарского музея-заповедника Андрей Фасхутдинов.

Затем туристов в Болгаре 15 июня соберет праздник «Изге Болгар жыены». А 30 июня будет организован концерт в честь 50-летия Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.