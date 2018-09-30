Синоптики Татарстана предупреждают о сильном ветре порывами до 22 м/с

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Завтра, 2 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем временами будут идти дожди, информирует Гидрометцентр РТ.

При этом будет дуть южный ветер: в ночные часы умеренный, в утренние и дневные – сильный. Местами порывы будут достигать 17–22 м/с

В темное время суток на востоке республики возможны заморозки до 1 градуса ниже нуля. В светлое время суток температура воздуха составит от +13 до +18 градусов. Теплее всего будет на юге региона.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, согласно предварительному прогнозу татарстанских синоптиков, 2 и 3 мая погоду в республике будет определять пришедший с запада циклон.

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