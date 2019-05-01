В Зеленодольске включили фонтаны на площадях и в парках

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 1 мая, в Зеленодольске по традиции включили фонтаны. Фонтаны будут радовать горожан на площади у ДК «Родина», в сквере у дворца культуры «Алые паруса», в сквере «Мирная поляна» и на площади у музея историко-культурного наследия, передает «Татарстан-24».

В рамках праздника наградили победителей квеста «Прошагай город» – ими стали студенты механического колледжа.

Затем на городском озере состоялся выездной градсовет, участники которого обсудили строительство домика для уток. Были представлены несколько проектов.

Заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов отметил, что зеленодольцы трепетно относятся ко всему, что происходит в городе. Он напомнил, что в городе по инициативе местной администрации реализуется проект «Стандарт двора».

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