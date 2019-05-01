Татар-информ

1 мая 2019, 20:04

Общество

В Зеленодольске включили фонтаны на площадях и в парках

Рекомендуем

Общество

В Зеленодольске включили фонтаны на площадях и в парках

Традиционно фонтаны в городе начинают работать 1 мая.

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 1 мая, в Зеленодольске по традиции включили фонтаны. Фонтаны будут радовать горожан на площади у ДК «Родина», в сквере у дворца культуры «Алые паруса», в сквере «Мирная поляна» и на площади у музея историко-культурного наследия, передает «Татарстан-24».

В рамках праздника наградили победителей квеста «Прошагай город» – ими стали студенты механического колледжа.

Затем на городском озере состоялся выездной градсовет, участники которого обсудили строительство домика для уток. Были представлены несколько проектов.

Заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов отметил, что зеленодольцы трепетно относятся ко всему, что происходит в городе. Он напомнил, что в городе по инициативе местной администрации реализуется проект «Стандарт двора».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Мир, май, «Чак-Чай»: на фестивале в Болгаре выбрали самый вкусный чак-чак республики
Новости дня
20:35
Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в Альметьевске, в котором едва не погиб мужчина

Пожар вспыхнул сегодня утром на улице Гафиатуллина.

20:32
Самбистка из Татарстана стала победительницей международного турнира

Мария Шекерова стала вторым спортсменом из РТ, выполнившим норматив мастера спорта международного класса по самбо.

20:07
Из ресторана «Пражский клуб» в Казани из-за задымления пришлось эвакуировать 15 посетителей

В результате происшествия никто не пострадал.

20:04
В Зеленодольске включили фонтаны на площадях и в парках

Традиционно фонтаны в городе начинают работать 1 мая.

19:48
Президент России подписал закон об автономном Рунете
19:22
На открытии сезона челнинский парк презентовал новый аттракцион и электронные билеты

Парк аттракционов в Новом городе будет работать ежедневно с 10 до 22 часов, в поселке ГЭС – с 10 до 21 часов.

19:14
Победителям конкурса школьных рисунков и стихов о Болгаре и Свияжске подарят экскурсии

Призом для победителей во всех номинациях является обзорная экскурсия на остров-град Свияжск и в Великий Болгар.

18:50
Мир, май, «Чак-Чай»: на фестивале в Болгаре выбрали самый вкусный чак-чак республики

Народным голосованием лучшей признана сладость, произведенная Казанским хлебозаводом № 3.

18:34
Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» продолжительностью до полугода
18:24
В праздничные дни увеличится количество пассажирских мест на поезд Ижевск – Нижнекамск

С 30 апреля по 12 мая составность пригородных поездов увеличится до трех вагонов.

18:08
Синоптики Татарстана предупреждают о сильном ветре порывами до 22 м/с

Днем временами будут идти дожди, воздух прогреется до 18 градусов тепла.

17:44
Минкультуры Татарстана организовало горячую линию для ветеранов

Телефоны горячей линии будут работать в будние дни.

17:20
В этом сезоне без медалей: «Динамо-Казань» проиграло в серии матчей за «бронзу» Суперлиги

Встреча с «Уралочкой» завершилась для казанских волейболисток поражением со счетом 3:0.

17:10
Путин подписал закон об увеличении пенсий ветеранам Великой Отечественной
16:52
В Верхнем Услоне отпраздновали Первомай

Сельчане собрались у центральной площади возле администрации района с разноцветными шариками, флажками и транспарантами.

16:26
В первомайской демонстрации Нижнекамска приняли участие 10 тыс. человек

В Нижнекамске Первомай отметили демонстрацией трудящихся.

16:12
С начала года задолженность по зарплате в Татарстане сократилась в 20 раз

О борьбе с невыплатами заработной платы рассказала глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова.

15:52
«Жизнь подтвердила – КАМАЗ это сила»: в Набережных Челнах Первомай посвятили юбилею автогиганта

По подсчетам организаторов, в первомайском празднике приняли участие 28 тыс. человек из 50 предприятий города.

15:28
Повышение зарплат и улучшение условий труда: о чем говорили на первомайском митинге в Казани

В центре Казани под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда!» прошел первомайский митинг профсоюзов.

15:20
Казань вошла в топ-3 лучших городов для событийных путешествий на майские праздники

Туристам интересен Казанский марафон, который пройдет 4 мая.

14:48
Ольга Павлова: Отрадно, что сегодня развиваются трудовые династии

Депутат Госдумы поздравила казанцев на первомайском митинге профсоюзов.

14:16
Диетолог рассказала, сколько шашлыка можно съесть в праздники
13:44
Роспотребнадзор посоветовал туристам в тропических странах не есть незнакомую еду
13:26
Защитник «Рубина»: Нас ждёт успех в игре с «Оренбургом», если мы будем играть, как против «Спартака»

Филип Уремович отметил сыгранность команды соперника.

13:12
Алсу отправится на «Евровидение» в Израиль после скандала с дочерью на шоу «Голос.Дети»

На песенном конкурсе в Тель-Авиве Алсу объявит баллы, которые российское жюри присудит участникам.

События