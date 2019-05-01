На Первомай в Альметьевске организовали легкоатлетическую эстафету и велогонку

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В праздник весны и труда, 1 мая, в Альметьевске традиционно организуется легкоатлетическая эстафета. В этом году она состоялась в 60-й раз, сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района РТ.



В ней приняли участие члены профсоюзов структурных подразделений ПАО «Татнефть», работники предприятий и организаций Альметьевского района, школьники и студенты.





Флешмоб участников спортивных ветеранских клубов зарядил участников соревнований энергией и спортивным задором.





Складывается традиция проведения и первомайской велогонки. В этом году в ней приняли участие более 70 спортсменов.

Первомай в Альметьевске прошел не только спортивно, но и музыкально – лучшие творческие коллективы города и района выступили сегодня на городских площадках, даря свое искусство жителям и гостям города.

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