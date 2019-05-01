Путин подписал закон об увеличении пенсий ветеранам Великой Отечественной

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение пенсий ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

Новелла отменяет для некоторых категорий ветеранов существовавшее ранее ограничение, согласно которому при расчете пенсии денежное довольствие военнослужащих учитывается не в полном объеме (на данный момент коэффициент равняется 72,2%).

Речь идет о фронтовиках, принимавших участие в боевых действиях в составе действующей армии, о награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и об инвалидах с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время боев.

По информации РИА Новости, в среднем выплаты должны увеличиться на 9,5 тыс. рублей в месяц. Закон вступает в силу со дня его подписания.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане новую денежную выплату ко Дню Победы должен получить 1481 ветеран.

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