В Верхнем Услоне отпраздновали Первомай

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Жители Верхнего Услона традиционно отметили праздник весны и труда народными гуляньями, пишет местная газета «Волжская новь».

Сельчане собрались у центральной площади возле администрации района с разноцветными шариками, флажками и транспарантами. Многие из них пришли, чтобы поддержать своих коллег, друзей и родственников – участников концерта.

Открыл мероприятие глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов. Он поздравил жителей и гостей села с 1 Мая, пожелав всем здоровья, оптимизма, вдохновения и сил для осуществления всех планов и начинаний, добра и согласия в семьях и трудовых коллективах.

Прозвучали поздравления от первого заместителя министра информатизации и связи РТ Дмитрия Вандюкова, имам-мухтасиба района Гали хазрата Зиганшина и других лиц.

После официальной части началась культурно-развлекательная программа, подготовленная профсоюзными организациями трудовых коллективов.

Яркими и увлекательными выступлениями порадовали коллективы Верхнеуслонской школы, подростково-молодежного клуба, отдела образования и Центра дополнительного образования, районной библиотеки, детских садов «Солнышко», «Радуга» и «Березка», районной больницы, Центра социального обслуживания населения «Островок надежды», гимназии, финансово-бюджетной палаты, исполкома и Совета района.

Самые маленькие жители села размахивали шарами и флажками, приветствуя сельских артистов. Для них были организованы аттракционы и другие развлечения.

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