Татар-информ

1 мая 2019, 15:28

Общество

Повышение зарплат и улучшение условий труда: о чем говорили на первомайском митинге в Казани

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Общество

Повышение зарплат и улучшение условий труда: о чем говорили на первомайском митинге в Казани

Фото: Михаил Захаров

В центре Казани под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда!» прошел первомайский митинг профсоюзов.

(Казань, 1 мая, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В центре Казани под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда!» прошел первомайский митинг профсоюзов. На площади перед театром им. Галиаскара Камала собралось несколько тысяч человек: работники предприятий республики, труженики села, учителя, врачи, ветераны и профсоюзная молодежь. Митингующие говорили о повышении зарплат, снижении пенсионного возраста, справедливости и понимании.

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Казанский митинг открыла депутат Государственного Совета РТ, Председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева.

«В прошедшем году по инициативе профсоюзов, при поддержке со стороны государственной власти удалось многого добиться, <...> но, несмотря на решение ряда актуальных социальных проблем, остаются вопросы, решение которых позволит добиться осуществления национальных указов Президента РФ», — отметила Кузьмичева.

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Депутат рассказала о нерешенных проблемах низкой зарплаты работников сельского хозяйства, производства одежды, производства хлебобулочных и кондитерских изделий, о травматизме на производстве, о просроченной задолженности оплаты труда и о неформальном рынке. Она отметила, что решение этих и других вопросов возможно только при совместных усилиях профсоюзов, Правительства и работодателей.

«Действительно, мы живем в очень передовой республике и гордимся этим, мы радуемся этому. Наш Президент, Правительство, Госсовет делают очень многое для того, чтобы поддержать экономику, развивать ее, и это не просто слова и показатели объемов, индексов, процентов. За каждой из этих цифр стоят возможности для людей», — сказала вице-спикер Госсовета РТ Римма Ратникова собравшимся.

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Для профсоюзных активистов на импровизированной сцене был организован красочный концерт: на площади выступили творческие коллективы Татарстана и самодеятельные артисты предприятий республики. Пели сегодня только о мире, солидарности и согласии. Гостями митинга стали председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева, вице-спикер Госсовета РТ Римма Ратникова, заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева и министр труда, занятости и соцзащиты Эльмира Зарипова.

«На мой взгляд, движение вперёд трудовых сил будет связано с развитием науки в республике, с развитием цифровой экономики», — сказала Фазлеева.

Она отметила, что в республике создается сеть ресурсных центров, по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров.

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На митинге было разнообразие флагов профсоюзов, тысячи разноцветных шаров и плакатов. На площади перед театром Г. Камала чувствовалась атмосфера праздника.

«Это площадка для выражения мнений, чтобы Правительство смогло услышать нас», — отметил работник электропрофсоюза Михаил Мельников.

1 мая во всем мире отмечается День международной солидарности трудящихся в память о жертвах политического террора. В мае 1886 года в Чикаго власти расстреляли мирную демонстрацию рабочих, требовавших установления восьмичасового рабочего дня.

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«На митинге хотелось бы услышать, что говорят наши руководители, что будет повышение зарплат, что условия труда улучшатся», — рассказал председатель цехового комитета порохового завода Николай Мясников.

В конце митинга ведущие зачитали резолюцию и запустили в небо белых голубей.

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