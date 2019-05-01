«Жизнь подтвердила – КАМАЗ это сила»: в Набережных Челнах Первомай посвятили юбилею автогиганта

(Набережные Челны, 1 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах первомайскую демонстрацию посвятили 50-летнему юбилею КАМАЗа.

Перед собравшимися выступили мэр Автограда Наиль Магдеев, глава Федерации городских профсоюзов Александр Васильев и другие почетные участники. В своих речах они подчеркнули роль градообразующего предприятия в жизни Челнов и отметили актуальность лозунга, который был выбран для первомайского праздника профсоюзами: «За справедливую экономику в интересах человека труда».

В колоннах демонстрантов превалировал синий — корпоративный цвет автогиганта. Самый приметный транспарант несли представители прессово-рамного завода, надпись на котором гласила: «Жизнь подтвердила — КАМАЗ это сила». Также горожане несли в руках транспаранты «Мир, Труд, Май — КАМАЗ, и дальше процветай», «У КАМАЗа твердый взгляд — молод даже в 50».

Шествие же началось с выхода на проспект джазового оркестра «Визит» под управлением Владимира Завьялова и первого, уже исторического грузовика «КАМАЗ-5320». Яркой ноткой первомайского праздника стало участие гоночного автомобиля команды «КАМАЗ-мастер». Также участником шествия стал магистральный тягач «КАМАЗ-54901».

Отдельными колоннами прошли первостроители КАМАЗа, депутаты, одну из колонн возглавили мамы с колясками.

По подсчетам организаторов демонстрации, в первомайском празднике приняли участие 28 тыс. человек из 50 предприятий города.

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