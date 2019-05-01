Ольга Павлова: Отрадно, что сегодня развиваются трудовые династии

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова поздравила трудящихся Казани от имени комитета на первомайском митинге профсоюзов. Об этом сообщает пресс-служба Павловой.

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд...», — обратилась к казанцам депутат словами поэта-фронтовика Алексея Недогонова.

По ее словам, труд — это часть национального характера россиян. В 2013 году Президент России Владимир Путин возродил звание «Герой труда РФ», а комитет и фракция «Единая Россия» принимают законы в поддержку повышения статуса человека труда.

«Отрадно, что сегодня развиваются трудовые династии, а эстафету наших дедов и отцов подхватывают представители молодого поколения», — отметила Павлова.

Она подчеркнула, что в Татарстане уделяется особенное внимание труду молодых, что находит воплощение в событиях Года рабочих профессий и подготовке к чемпионату WorldSkills Kazan 2019.

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