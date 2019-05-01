Свыше 2 тыс. человек вышли на старт 46-й легкоатлетической эстафеты в Набережных Челнах

(Набережные Челны, 1 мая, «Татар-информ»). Свыше двух тысяч челнинцев вышли на старт 46-й легкоатлетической эстафеты в Набережных Челнах, сообщает Управление физкультуры и спорта исполкома Автограда.

Весенняя общегородская легкоатлетическая эстафета имеет камазовские корни. В Набережных Челнах она проводится несколько десятилетий в последние дни апреля. Ранее ее организаторами выступала газета «Рабочий КАМАЗа». Позже традиционный массовый забег приобрел общегородской формат.

Изменился и маршрут эстафеты. С проспектов Мира и Московский ее перенесли на набережную имени Фикрята Табеева по просьбе ГИБДД.

В этом году общегородская легкоатлетическая эстафета была посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и открытию летнего сезона. В ней приняли участи свыше 2 тыс. человек из числа представителей подростково-молодежных клубов, школ и вузов, спортивных клубов Автограда. Эстафета включала в себя 13 этапов, из них восемь мужских и пять женских.

Спортсмены на своих дистанциях продемонстрировали упорную борьбу, в некоторых забегах интрига — кто станет победителем — сохранялась до самого финиша.

Среди подростково-молодежных клубов отличились «Юность», «Чайка», «Исток». Лучшие результаты среди учащихся продемонстрировали представители школ № 32, 4, 60, 76, 10.

Среди учреждений профессионального образования на пьедестал почета поднялись представители политехнического колледжа № 57, автомеханического техникума имени Льва Васильева, педагогического колледжа. Среди студентов вузов отличились команды КФУ и НГПУ.

Показали хороший результат также работники компании «Набережночелнинские электросети», Нижнекамской ГЭС, Дворца творчества детей и молодежи, ГС ФСО «Динамо», ПАО «КАМАЗ».

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