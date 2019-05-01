Защитник «Рубина»: Нас ждёт успех в игре с «Оренбургом», если мы будем играть, как против «Спартака»

(Казань, 1 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник казанского «Рубина» Филип Уремович прокомментировал игру будущего соперника по Российской премьер-лиге «Оренбурга».

«У “Оренбурга” нет игроков моложе 25 лет, однако все они очень опытные. Понятно, что это сыгранная команда, играющая вместе уже много лет. Они очень опасны, особенно при стандартах и навесах. Но если мы будем играть, как против “Спартака”, мы сможем показать положительный результат», — поделился футболист.

Матч «Рубин» — «Оренбург» пройдет на «Казань Арене» 3 мая в 16.30.

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