В первомайской демонстрации Нижнекамска приняли участие 10 тыс. человек

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Жители и гости Нижнекамска отмечают праздник весны и труда. Торжественные мероприятия в честь Первомая начались в 10 утра, передает «НТР 24».





Праздничные события стартовали с традиционной демонстрации трудящихся. Участие в ней приняли сотрудники десяти предприятий и организаций Нижнекамска – всего около тысячи человек. Участники с транспарантами, шарами и цветами выстроились в дружные колонны на площади возле Дома народного творчества.





Там же – на площади ДНТ – открылся праздничный концерт, на котором выступают лучшие творческие коллективы города. Идти он будет до самого вечера.





Нижнекамцы отмечают Первомай во всех парках и скверах. На каждой площадке организованы культурно-развлекательные программы и праздничная торговля.

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