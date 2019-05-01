Бердыев: Игра против «Оренбурга» будет достаточно закрытой из-за их оборонительного потенциала

(Казань, 1 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев на открытой тренировке поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Оренбургом».

«Я думаю, игра будет достаточно закрытой, так как “Оренбург” квалифицированно играет в обороне, хорошо вылетает в контратаки. Мне эта команда нравится, своей самоотдачей на поле она мне напоминает “Ростов”. Каждый игрок цепляется за каждый мяч и достаточно правильно перестраивается. Для них нет авторитетов, это видно по их матчам на выезде», — сообщил наставник казанцев журналистам.

Вдобавок Бердыев прокомментировал игру молодежи «Рубина» в последних матчах: «Полоз оживает по сравнению с месячной давностью, так будем говорить. На Сагитове сказывается психологическое давление, но он справляется с ним. Также как и Степанов, который подсел. Немного дали ему передохнуть, и во втором тайме со “Спартаком” он вышел и сыграл хорошо».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.