В Казани поймали фальшивомонетчика, который пытался обменять в банке поддельные 500 евро

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В Казани поймали 28-летнего жителя Набережных Челнов, который пытался обменять в банке поддельные 500 евро. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«По подозрению в сбыте поддельных денежных купюр достоинством 500 евро сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Казани задержали 28-летнего мужчину», – уточнили в пресс-службе управления.

В конце марта в полицию обратился работник одного из банков и сообщил, что мужчина обменивает в финансовом учреждении купюры номиналом 500 евро с признаками подделки.

Полицейские прибыли по вызову и задержали предполагаемого фальшивомонетчика. Им оказался 28-летний житель Набережных Челнов. Оперативники установили, что ранее подобным способом он уже сбыл валюту в одном из банков.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».



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