Лейла Фазлеева: Развитие труда в Татарстане будет связано с наукой и цифровой экономикой

(Казань, 1 мая, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Появление новых профессий в республике будет связано с развитием науки и цифровизацией производства. Об этом сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на первомайском митинге профсоюзов.

«На мой взгляд, движение вперёд трудовых сил будет связано с развитием науки в республике, с развитием цифровой экономики», — сказала Фазлеева. Она отметила, что в республике создается сеть ресурсных центров по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров.

В центре Казани под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда!» прошёл первомайский митинг профсоюзов. На площади перед Татарским академическим театром имени Галиаскара Камала собралось несколько тысяч человек: работники предприятий республики, труженики села, учителя, врачи, ветераны и профсоюзная молодежь.

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