Зарядка от Зиннурова и «Чайка» жены Горбачева: В Казани прошел «ретро-субботник» «Единой России»

(Казань, 1 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани прошел «ретро-субботник», организованный Татарстанским региональным отделением партии «Единая Россия». Акция была посвящена вековому юбилею движения субботников в России. В ней принял участие Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Перед уборкой парка Урицкого депутат Госдумы от Татарстана Ирек Зиннуров провел для участников акции 10-минутную зарядку. Парламентарий признался корреспонденту ИА «Татар-информ», что старался не «замучить людей на зарядке, чтобы у них еще остались силы на субботник».

«В советские времена было много хороших вещей, одна из них — проведение субботников. Мы работаем, очищаем свой город, тем более в таком прекрасном парке. Почему бы нам его не очистить, чтобы потом самим сюда приходить и проводить великолепный отдых», — отметил он.

«Мы за страну, мы за чистоту. Субботник объединяет людей, прекрасная традиция. Сюда еще с детьми надо было приходить», — поделилась с агентством воспитатель детского сада Айгуль Гилемова, участница акции.



Секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин поблагодарил собравшихся за проявленную активность и поздравил с 1 мая.

«Хочу выразить самые искренние слова за бескорыстный труд, за взаимоуважение, дружбу и согласие между народами нашей республики. Порой мы за суетой каждодневной этого не замечаем, а в такие праздники мы это помним, нам это дорого, — заявил он. — Субботник направлен на то, чтобы среду обитания — парки и скверы — мы сами приводили в порядок. После того как мы увезем отсюда несколько десятков “КАМАЗов” собранной листвы и мусора, я обращаюсь к людям с просьбой меньше сорить».

В целом в республике делается много для благоустройства населенных пунктов, продолжил спикер. Партия «Единая Россия» обратилась к Президенту РТ Рустаму Минниханову с проектом «Приведем в порядок дворы».

«Он (Минниханов — прим. Т-и) поддержал этот проект, будут выделяться средства», — рассказал Мухаметшин.

На парковке рядом с общественным пространством была организована экспозиция ретро-автомобилей Республиканской общественной организации «АвтоРетроКлуб-21», президентом которой является Фарид Мухаметшин. Отметим, что почетный гость приехал на мероприятие на своей раритетной «Волге».

Одной из наиболее интересных машин оказалась «Чайка», принадлежавшая Раисе Горбачевой — жене первого Президента СССР. Уникальный экспонат представил Александр Гнедин, один из крупных коллекционеров ретроклуба. Мухаметшин поинтересовался, как тому в руки попал такой автомобиль. «Как? Случайно», — сказал Гнедин. «Не может быть!» — с улыбкой воскликнул спикер республиканского парламента.

«Москвич» 1964 года выпуска представил пенсионер Фарул Сатрутдинов. Машину он приобрел в 70-х годах уже битую, но до сих пор мужчине жалко расставаться с раритетом. Правда, из-за нравов автолюбителей ездит «Москвич» только на фестивали.

«Знаете, ездить по городу на ней... Все ведь торопятся. Кто-то приветствует, говорит: “Хорошая машина”. А кто-то кричит: “Что ты мне мешаешься, мне проехать надо!” Разные категории людей», — признался Сатрутдинов агентству.

В столице Татарстана сегодня пройдут мероприятия по случаю Праздника весны и труда. Главная праздничная площадка организована у Татарского академического театра имени Галиаскара Камала.

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