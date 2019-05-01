Алсу отправится на «Евровидение» в Израиль после скандала с дочерью на шоу «Голос.Дети»

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Певица Алсу примет участие в конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле, передает «РИА Новости».

На песенном конкурсе в Тель-Авиве Алсу объявит баллы, которые российское жюри присудит участникам.



Фестиваль пройдет с 14 по 18 мая. Сама Алсу в качестве участницы выступала на «Евровидении» в 2000 году и завоевала второе место с песней Solo.



Поклонники отмечают, что Алсу отправится на «Евровидение» после инцидента с дочерью Миккелой Абрамовой, которая победила в шестом сезоне «Голос.Дети». Многим показалось, что победа девочки была незаслуженной.

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