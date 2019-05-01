Татар-информ

1 мая 2019, 12:08

Сельское хозяйство

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ оценил работу заинских аграриев

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Сельское хозяйство

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ оценил работу заинских аграриев

Фото: zainsk-inform.ru

Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Фаргат Камалиев сообщил, что весенне-полевые работы в районе идут по плану.

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ с рабочим визитом посетил Заинский район. Марат Ахметов с главой района Разифом Каримовым оценил, как осуществляются весенне-полевые работы, передает «Заинск-информ».

Глава ведомства посетил поле производственного комплекса «Аксарино» подразделения «Шипки», где на 230 гектарах растает озимая пшеница. На сегодняшний день данную культуру подкармливают современным опрыскивателем. За «штурвалом» находится специалист Раиль Камалов.



Марат Ахметов оценил работу заинских аграриев, отметив, что за последние несколько лет Заинский район является для республики примером по высокой технологии земледелия по зерновым культурам и сахарной свекле. Руководитель подчеркнул, что по каждому полю у заинцев есть дорожная карта. По карте понятно, какие виды работ будут выполнены, а также какой ожидается результат. «Также ваши аграрии используют не только отечественный опыт, но и мировой», – уточнил Марат Ахметов.

Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Фаргат Камалиев сообщил, что весенне-полевые работы в районе идут по плану.

На 30 апреля корневая подкормка озимых выполнена на 6,9 тыс. гектаров (план – 17,5 тыс.). Всего озимые культуры посеяны на 25,9 тыс. гектаров (план – 43,3 тыс.), ячмень – на 15,6 тыс. гектаров (план – 15,6 тыс.), яровая пшеница – на 2,4 тыс. гектаров (план – 5,3 тыс.), сахарная свекла – 5,7 тыс. гектаров (план – 9,3 тыс.), сидераты – на 4,9 тыс. гектаров (план – 10,3 тыс.). Кроме того, кукурузу на зерно планируется посеять на 2 тыс. гектаров, на силос – 4,3 тыс.

 

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