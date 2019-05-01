Казань вошла в топ-3 лучших городов для событийных путешествий на майские праздники

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Казань вошла в топ-3 лучших городов для событийных путешествий с 1 по 5 мая. Рейтинг городов с самыми интересными для туристов фестивалями и событиями составило аналитическое агентство «ТурСтат».

Так, особенный интерес для туристов представляет Казанский марафон, который пройдет 4 мая. Столицу Татарстана опередили только Санкт-Петербург, где 4-5 мая пройдет ежегодный фестиваль ледоколов, и Москва, где проходит уличный фестиваль «Пасхальный дар».

В десятку вошли также Екатеринбург, Владивосток, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сергиев Посад и Ярославль.

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