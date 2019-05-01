Победителям конкурса школьных рисунков и стихов о Болгаре и Свияжске подарят экскурсии

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал конкурс школьных рисунков и стихов о Великом Болгаре и остров-граде Свияжске, сообщает пресс-служба Минобразования и науки РТ.



Прием заявок на конкурс до 9 сентября текущего года включительно. Все работы участников разместят в Instagram`e профиля @Bolgar_Sviyazhsk. Принять участие в конкурсе могут школьники от первоклассников до 11-го класса общеобразовательных школ, расположенных на территории республики.



Призом для победителей во всех номинациях является обзорная экскурсия на остров-град Свияжск и в Великий Болгар.



Более подробно с положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте: http://tourism.tatarstan.ru/rus/konkurs-shkolnih-risunkov-i-stihov-o-velikom.htm



Организаторами конкурса являются Гокомитет РТ по туризму, Минкультуры РТ, Минобразования и науки РТ, АО «Татмедиа» и другие.

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