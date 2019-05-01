Грунтовая дорога у села Качелино в Арском районе РТ остается под водой

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Грунтовая дорога у села Качелино в Арском районе РТ остается подтопленной. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Высота перелива воды над дорогой, ведущей в село Качелино, составляет 10 см», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Продолжается падение уровня воды в Куйбышевском водохранилище. Здесь вода упала сразу на 6 см и остановилась на отметке 51,36 м.

На Нижнекамском водохранилище у города Набережные Челны уровень воды подрос на 1 см и замер на 63,26 м. Отметка опасного критического уровня 65,9 м.

На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС вода «упала» сразу на 14 см и остановилась на отметке 52,72 м.

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