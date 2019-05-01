Юные художники Татарстана приглашаются к участию Всероссийского конкурса детских рисунков

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В рамках культурно-образовательного проекта «Театр-дети» стартовала заявочная кампания на Всероссийский конкурс рисунков, посвященных театру, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Цель конкурса – сделать сценическое искусство популярным среди детей.



Творческий конкурс пройдет на региональном и федеральном уровне. Принять участие в нем могут дети в возрасте от шести до десяти лет.



Отсканированный рисунок или фотографию работы юного художника нужно отправить на e-mail: teatr-deti-tatarstan@yandex.ru до 1 июня текущего года. У победителей регионального этапа появится возможность отправится в международный детский центр в Крыму – «Артек», где будет организована театральная смена.



Для пяти победителей федерального этапа будут подготовлены специальные призы, а лучшие работы будут экспонироваться на выставке, посвященной Году Театра, которая откроется в рамках церемонии закрытия проекта «Театр-дети».



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