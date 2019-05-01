Роспотребнадзор посоветовал туристам в тропических странах не есть незнакомую еду

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Роспотребнадзор составил рекомендации для россиян, которые выезжают в страны с экваториально-тропическим климатом. Полный текст памятки опубликован на официальном сайте ведомства.

В тропических странах распространены нетипичные для России инфекции и паразиты, напомнили эксперты. Это связано с тем, что теплый климат дает больше возможностей для развития и размножения микроорганизмов и животных.

«Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные и недоcтаточно обработанные продукты питания, кровососущих наcекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, половым путем», — говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

Эти заболевания более опасны для жителей северных широт из-за отсутствия у последних иммунитета.

Специалисты рекомендуют россиянам есть и пить только то, в качестве чего уверены, термически обрабатывать мясо, рыбу и морепродукты, не пробовать незнакомые продукты и не покупать еду на рынках и в лотках, не употреблять лед из сырой воды, мыть овощи и фрукты безопасной водой и обдавать их кипятком.

Кроме того, Роспотребнадзор посоветовал не пренебрегать правилами гигиены, а при признаках недомогания сразу обращаться к врачу.

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