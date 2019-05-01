Татар-информ

1 мая 2019, 11:36

Культура

Казань примет Международный фестиваль «Слияние культур»

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Культура

Казань примет Международный фестиваль «Слияние культур»

Конкурсанты выступят в 29 номинациях по инструментальному, вокальному, хореографическому и театральному мастерству.

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). 10 и 11 мая в Казани состоится XXXVI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Слияние культур» в рамках проекта «Салют талантов», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Конкурсанты выступят в 29 номинациях по инструментальному, вокальному, хореографическому и театральному мастерству.  Также в рамках мероприятия юные художники представят свои работы.

На конкурс съедутся более 500 талантливых детей из разных городов России. В составе жюри будут народные и заслуженные артисты, заслуженные деятели культуры, преподаватели творческих заведений, известные театралы, хореографы и многие другие. По условиям конкурса, до начала фестиваля их имена не разглашаются.

Лауреаты I степени фестиваля-конкурса «Слияние культур» смогут принять участие в суперфинале ArtCon, который состоится в октябре текущего года.

Вход свободный.

 

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