Казань примет Международный фестиваль «Слияние культур»

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). 10 и 11 мая в Казани состоится XXXVI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Слияние культур» в рамках проекта «Салют талантов», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Конкурсанты выступят в 29 номинациях по инструментальному, вокальному, хореографическому и театральному мастерству. Также в рамках мероприятия юные художники представят свои работы.



На конкурс съедутся более 500 талантливых детей из разных городов России. В составе жюри будут народные и заслуженные артисты, заслуженные деятели культуры, преподаватели творческих заведений, известные театралы, хореографы и многие другие. По условиям конкурса, до начала фестиваля их имена не разглашаются.



Лауреаты I степени фестиваля-конкурса «Слияние культур» смогут принять участие в суперфинале ArtCon, который состоится в октябре текущего года.



Вход свободный.

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