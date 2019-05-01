Татар-информ

1 мая 2019, 10:31

Происшествия

В Татарстане женщина услышала звук пожарного извещателя и спасла из огня своих пятерых детей

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Происшествия

В Татарстане женщина услышала звук пожарного извещателя и спасла из огня своих пятерых детей

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Пожар вспыхнул накануне вечером в селе Мамашир в Кукморском районе республики.

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В Кукморском районе Татарстана женщина услышала с улицы звук пожарного извещателя и спасла из огня пятерых своих детей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 18.50 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Ленина в селе Мамашир Кукморского района. В доме проживала многодетная семья с шестью детьми», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Около 20 минут потребовалось пожарным, чтобы добраться до села. К моменту прибытия огнеборцев происходило горение по всей площади строения. В момент возгорания в доме находились пять детей, а их мама была на улице. Женщина услышала сигнал пожарного извещателя, тут же бросилась в дом и увидела со стороны кухни сильный дым. Она сразу же вывела малышей на улицу и вызвала пожарных.

Меньше 15 минут потребовалось пожарным, чтобы полностью справиться с огнем. Площадь пожара составила 60 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

К слову, за два года в 15 пожарах, произошедших в жилых домах и квартирах в Татарстане, благодаря срабатыванию пожарных извещателей из пожаров своевременно вышли и смогли спастись 43 человека, в том числе 20 детей.
 

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