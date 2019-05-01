Минздрав РФ предложил запретить ВИЧ-отрицание

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Минздрав предложил запретить распространение информации, которая призывает отказываться от освидетельствования и лечения ВИЧ. Ведомство подготовило соответствующий законопроект, он размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Проблема ВИЧ-отрицания приобрела большие масштабы и носит общественно опасный характер на фоне распространения болезни в России. Информация вводит граждан в заблуждение по поводу существования инфекции и ее распространения.

Отрицание ВИЧ нередко приводит к тому, что беременные женщины отказываются от химиопрофилактики передачи инфекции плоду, а после рождения ребенка отказываются и от обследований. Таким образом растет число детей с ВИЧ-инфекцией, а также смертность среди них.

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