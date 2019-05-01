В России появились новые дорожные знаки

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня в России вступил в силу новый ГОСТ, который предусматривает появление новых дорожных знаков. Кроме того, в городах стало возможно устанавливать знаки уменьшенного размера. Соответствующий документ размещен в нормативно-правовой базе правительственного издания «Российская газета».

Так, на дорогах появятся знаки «Диагональный пешеходный переход», «Выделенная полоса трамвая» и совмещенные знаки — такие, как «Платная парковка» и «Парковка для инвалидов».

Минимальный размер знаков, устанавливаемых в городах, уменьшится с 60 до 40 см по одной стороне. Причиной нововведения стало то, что знаки большого размера часто перекрывают друг друга и мешают видимости, засоряя городскую среду и не давая оперативно ориентироваться на улицах.

Новые небольшие знаки появятся в центральных районах городов и кварталах исторической застройки. При этом на автотрассах размер знаков не изменится.

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