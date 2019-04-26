«Нижнекамскнефтехим»: Каждое из нарушений анализируется и устраняется в обязательном порядке

(Казань, 1 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Около 40% связано с незначительными нарушениями, которые устраняются прямо во время проверки. Выявление нарушений — это наша постоянная совместная работа с Ростехнадзором. Об этом ИА «Татар-информ» заявил главный инженер предприятия Ильфат Шарифуллин.

Надзорное ведомство с 2014 года провело на ПАО «Нижнекамскнефтехим» 325 проверок, выявив 2,6 тыс. нарушений. Об этом сообщала пресс-служба органа.

«Какие-то из этих нарушений связаны с технической документацией или незначительные. Они устраняются мгновенно, прямо во время проверки. Таких нарушений у нас около 40%», — сказал Шарифуллин.

Другие нарушения (21% от общего объема) связаны с модернизацией оборудования, доведением его до установленных норм. Еще один вид нарушений связан с эксплуатацией технических устройств, зданий и сооружений. Это 39% от общего числа нарушений, и они устраняются в течение 1 — 3 месяцев.

«Тем не менее, это серьезная работа и ей уделяется большое внимание, в том числе — для недопущения повтора таких замечаний, — отметил собеседник агентства. — В то же время, за период указанных проверок Ростехнадзор не выявил нарушений, которые могли бы привести к серьезным авариям».

Главный инженер НКНХ также обратил внимание на масштабы предприятия — это 8 заводов, 5 управлений, 158 цехов, 163 технологические установки и 15 тыс. сотрудников. «Таким образом, каждое из нарушений анализируется и устраняется в обязательном порядке», — подчеркнул Ильфат Шарифуллин.

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