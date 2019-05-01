Минкультуры Татарстана организовало горячую линию для ветеранов

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В рамках празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Министерство культуры Татарстана организовало работу горячей линии для ветеранов.

Получить консультации ветераны могут, позвонив по номерам: 8 (843)264-75-06 и 8 (843) 264-73-97.

Телефоны горячей линии будут работать с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, а по пятницам – до 17 часов. С 12 до 13 часов – перерыв в оказании консультаций.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Комитет РТ по социально-экономическому мониторингу организовал горячую линию для ветеранов Великой Отечественной.

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