Татар-информ

1 мая 2019, 07:47

Общество

«Единая Россия» проведет в Казани субботник и парад ретро-автомобилей

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Общество

«Единая Россия» проведет в Казани субботник и парад ретро-автомобилей

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Татарстан сегодня отметит Праздник весны и труда.

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Активисты партии «Единая Россия» во главе с секретарем регионального отделения Фаридом Мухаметшиным в честь Первомая проведут сегодня в Казани акцию по уборке мусора. Субботник организуют в городском парке имени Урицкого, для участников мероприятия также предусмотрена выставка ретро-автомобилей. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в информационном центре ТРО ВПП «Единая Россия».

Акция «Единой России» начнется около 9 часов утра с зарядки, которую проведет депутат Госдумы от Татарстана, двукратный призер Олимпийских игр Ирек Зиннуров. Она займет около 10 минут, после чего участникам субботника раздадут инвентарь и определят участки для уборки. Во время субботника участникам акции расскажут о системе раздельного сбора отходов.

«В акции планируется участие секретаря ТРО ВПП "Единая Россия" Фарида Мухаметшина. Руководитель отделения партии осмотрит экспозицию ретро-автомобилей, после чего обратится к участникам акции с приветственной речью», – сообщили в информационном центре.

В столице Татарстана сегодня пройдут мероприятия по случаю Праздника весны и труда. Главная праздничная площадка будет организована у татарского академического театра имени Галиаскара Камала, где состоится митинг-концерт.

 

 

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