Татар-информ

1 мая 2019, 06:24

Общество

В Пестрецах провели оригинальный флешмоб, превратив улицу в сцену из сатирической поэмы Тукая

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Общество

В Пестрецах провели оригинальный флешмоб, превратив улицу в сцену из сатирической поэмы Тукая

Фото: pestrecy-rt.ru

Центральная улица превратилась в сцену из сатирической поэмы Габдуллы Тукая «Сенной базар или новый Кисекбаш».

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В честь 133-летия со дня рождения Габдуллы Тукая в центре Пестрецов провели оригинальный флешмоб, пишет газета «Вперед».

Центральная улица превратилась в сцену из сатирической поэмы Габдуллы Тукая «Сенной базар или новый Кисекбаш». Пестречинки, одетые в яркие национальные костюмы, торговали на площади варежками, вязаными шерстяными носочками, лаптями, глиняной посудой, головными уборами. По дороге проезжала повозка, запряженная лошадью. Картину дополняли народные песни и танцы.

Флешмоб переместился в районный дом культуры, где состоялся фестиваль «Тукай моннары», в котором приняли участие более 250 участников самых разных возрастов. В роли членов жюри выступили известные артисты республики.

Семилетняя Тамина Хасбиева из села Ленино-Кокушкино спела «Колыбельную песню», качая на ручках очаровательную куклу. Девочка отметила, что очень любит стихи Габдуллы Тукая, особенно ей нравятся «Дитя и мотылек» и «Ласточка».

Среди воспитанников детского сада «Солнышко» провели конкурс «Тукай с нами навсегда» – дети прочитали стихи, спели песни, сыграли в театрализованном представлении. На сцене в этот день выступали и взрослые. Одними из ярких номеров в номинации «Литературный театр» стали сказки «Шурале» и «Водяная», которую показали жители села Кобяково.

По итогам фестиваля Гран-при в номинации «Художественное слово» вручили Алексею Карнауху из Кощаково, в номинации «Вокал» – Фирузе Губайдуллиной из Тат. Ходяшево, а победителями в категории «Литературный театр» стали воспитанники социального приюта «Шатлык». Всем участникам фестиваля были вручены почетные грамоты и подарки.

 

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