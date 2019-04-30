Чемпионками по волейболу среди женских команд стали представительницы Мамадышского района

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В Буинске состоялись финальные соревнования чемпионата Татарстана по волейболу среди женских команд сельских районов по программе XVI сельской Спартакиады «Сэламэтлек» РТ, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



В соревнованиях приняли участие десять команд муниципальных районов республики. Общий охват участников составил около 100 человек.



Первое место завоевал Мамадышский район, второе место – Альметьевский район, третье – Кукморский район. Замкнули пятерку финалистов – Сабинский и Сармановский районы.





Победители соревнований были награждены дипломами, медалями и кубками.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сборная РТ по бадминтону победила во втором этапе Спартакиады учащихся России.

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