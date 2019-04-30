Татар-информ

1 мая 2019, 05:26

Спорт

Чемпионками по волейболу среди женских команд стали представительницы Мамадышского района

Рекомендуем

Спорт

Чемпионками по волейболу среди женских команд стали представительницы Мамадышского района

Фото: minsport.tatarstan.ru

В соревнованиях приняли участие десять команд муниципальных районов республики.

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В Буинске состоялись финальные соревнования чемпионата Татарстана по волейболу среди женских команд сельских районов по программе XVI сельской Спартакиады «Сэламэтлек» РТ, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В соревнованиях приняли участие десять команд муниципальных районов республики. Общий охват участников составил около 100 человек.

Первое место завоевал Мамадышский район, второе место – Альметьевский район, третье – Кукморский район. Замкнули пятерку финалистов – Сабинский и Сармановский районы.



Победители соревнований были награждены дипломами, медалями и кубками.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сборная РТ по бадминтону победила во втором этапе Спартакиады учащихся России.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Арские «Драконы» и кукморский «Олимп» вышли в полуфинал Кубка «Добрый лед»
Новости дня
06:24
В Пестрецах провели оригинальный флешмоб, превратив улицу в сцену из сатирической поэмы Тукая

Центральная улица превратилась в сцену из сатирической поэмы Габдуллы Тукая «Сенной базар или новый Кисекбаш».

05:26
Чемпионками по волейболу среди женских команд стали представительницы Мамадышского района

В соревнованиях приняли участие десять команд муниципальных районов республики.

04:44
В День призывника в Алексеевском будущие защитники Отечества возложили цветы в Парке Победы

Военный комиссар Владимир Макаров пожелал парням хорошей службы и вручил каждому командирские часы.

03:16
На Радоницу в Нижнекамске изменят движение в сторону кладбища

Отец Александр посоветовал привести в порядок места захоронения не только своих родственников, но и заброшенные могилы незнакомых людей.

02:16
Участника обороны Ленинграда из Тетюш поздравили с наступающим Днем Победы

Теплые поздравления от главы района Рамиса Сафиуллова принимал участник обороны Ленинграда Иван Авдонин.

01:47
В Заинском районе отремонтируют уличные дороги в пяти населенных пунктах

В селе Верхние Лузи ожидается благоустройство территории родника, а в Керекесе будет сделано щебеночное покрытие подъездной дороги к кладбищу.

00:26
Челнинцы на экоквесте получили саженцы кедра в обмен на вторсырье

В рамках мероприятия был организован сбор макулатуры.

30.04 23:51
Школьник из Казани завоевал «серебро» Международной Менделеевской олимпиады по химии

Награждение победителей олимпиады состоялось в Санкт-Петербурге.

30.04 23:40
Арские «Драконы» и кукморский «Олимп» вышли в полуфинал Кубка «Добрый лед»

Программа «Добрый лед», направленная на популяризацию детского хоккея, успешно реализуется в Высокогорском районе.

30.04 23:10
Ухудшение обоняния оказалось связано с ростом риска преждевременно умереть
30.04 22:54
«Казань Экспо» примет чемпионат России по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»

Открытие соревнований состоится 2 мая.

30.04 22:36
«Вальс Победы» соберет в Казанском Кремле свыше трехсот школьников и студентов

Акция «Вальс Победы» напоминает людям о трагических военных событиях и дает им возможность побывать в атмосфере тех лет.

30.04 22:31
Парадом «мальчишей» прошли более 400 учеников Кировского и Московского районов Казани

Первое место на параде среди кадетских и юноармейских отрядов занял взвод школы № 67.

30.04 22:12
Комитет по социоэкономическому мониторингу запустил горячую линию для ветеранов Татарстана

Телефон горячей линии будет работать в будние дни с 8 до 17 часов.

30.04 21:52
В Татарстане на месяц закрылся для движения транспорта участок автодороги от Новошешминска

Участок автодороги в Новошешминском районе закрыт для проведения ремонта.

30.04 21:38
Новый автобус Казань – Тюлячи начнет курсировать с 1 мая

Автобус будет отправляться со станции автовокзала «Восточный» ежедневно.

30.04 21:18
Фарид Мухаметшин в Казани дал старт финальным состязаниям Школьной волейбольной лиги

Теперь во всех городах и районах Татарстана будут проходить турниры Школьной волейбольной лиги, отметил глава парламента.

30.04 21:04
Гости праздника на площади Тысячелетия 9 Мая исполнят песни военных лет с тысячным хором Казани

Главной площадкой празднования Победы в Казани станет площадь Тысячелетия.

30.04 20:50
В Горкинско-Ометьевском лесу выступят более 20 оркестров с песнями военных лет

Ежегодный музыкальный фестиваль «Музыка Победы» проходит при поддержке Министерства культуры РТ.

30.04 20:42
Лучшим игровым фильмом КМФМК признана картина режиссера Айбека Дайырбекова

Гран-при казанского кинофестиваля досталось мюзиклу из Кыргызстана «Песнь древа».

30.04 20:40
Минтруда РТ запустило горячую линию для ветеранов Великой Отечественной

Позвонить на горячую линию можно будет во все рабочие дни мая.

30.04 20:28
Тетюшская 132-летняя ель поборется за статус главного дерева страны

На победу в необычном состязании претендуют 12 уникальных деревьев.

30.04 20:14
В предстоящие выходные жителям Елабуги предлагают «прошагать город»

Елабуга станет пилотной площадкой совместного проекта Google и Фонда развития моногородов.

30.04 20:02
Флаг WorldSkills добрался до Иркутска

Остановка в восточносибирском городе стала предпоследней перед прибытием эстафеты в Татарстан.

30.04 19:59
Казанскую школьницу, которую искали десять дней, нашли живой и здоровой

Где именно она была, в настоящее время уточняется.

События