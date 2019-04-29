На Радоницу в Нижнекамске изменят движение в сторону кладбища

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). 7 мая православные христиане отметят Радоницу – день, когда особое молитвенное внимание уделяется усопшим. Нижнекамск второй год подряд установит особый транспортный режим на территории подъездов к городскому кладбищу, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



По маршруту от автовокзала будут курсировать автобусы – с 7 утра и до 15.00, период отправки – 7-10 минут. Стоимость проезда будет такой же, как у городских маршрутов, также будет действовать единый социальный проездной билет. Что касается личного транспорта, то для легковых машин проезд на территорию кладбища будет закрыт во избежание пробок. Перекрыт будет съезд на кладбище с основной дороги в сторону Балчыклов.





Для того, чтобы люди, приехавшие на своих машинах, могли добраться до пункта назначения, от места перекрытия дороги до входа на кладбище будут курсировать два бесплатных шаттла. Однако горожан настоятельно призвали воспользоваться в этот день общественным транспортом.



Благочинный Нижнекамска, протоиерей Александр Колчерин напомнил верующим, что на Радоницу люди молятся о своих родных в храмах, а потом посещают кладбища, где также произносят радостные пасхальные приветствия усопшим и приводят места захоронения в порядок после зимы.





Также отец Александр посоветовал привести в порядок места захоронения не только своих родственников, но и заброшенные могилы незнакомых людей.

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