В День призывника в Алексеевском будущие защитники Отечества возложили цветы в Парке Победы

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). По традиции в Алексеевском чествовали призывников, которые этой весной отправятся служить в вооруженные силы России, пишет газета «Заря».

В Парке Победы будущих солдат напутствовал руководитель исполкома Наиль Кадыров, который пожелал ребятам достойно нести воинскую службу и вернуться на малую родину окрепшими и возмужавшими мужчинами.

Также с пожеланиями хорошей службы к юношам обратились председатель совета ветеранов МВД Рафис Шигапов, председатель общества ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Николай Гордеев, а также руководитель Алексеевского ДОСААФ Владимир Иванов.

Далее призывники возложили цветы и почтили память алексеевцев, погибших в Великую Отечественную войну, и мероприятие продолжилось в районном Доме культуры, где для них прозвучал праздничный концерт.

Военный комиссар Владимир Макаров пожелал парням хорошей службы и вручил каждому командирские часы.

Напутствовали юношей и представители двух конфессий: иерей Сергей Соколов и председатель Совета старейшин Алексеевского мухтасибата Нургаен Исхаков. После концерта призывники отправились в музей боевой славы, где осмотрели экспозицию.

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