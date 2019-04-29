Татар-информ

1 мая 2019, 04:44

Общество

В День призывника в Алексеевском будущие защитники Отечества возложили цветы в Парке Победы

Рекомендуем

Общество

В День призывника в Алексеевском будущие защитники Отечества возложили цветы в Парке Победы

Фото: «Заря»

Военный комиссар Владимир Макаров пожелал парням хорошей службы и вручил каждому командирские часы.

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). По традиции в Алексеевском чествовали призывников, которые этой весной отправятся служить в вооруженные силы России, пишет газета «Заря».

В Парке Победы будущих солдат напутствовал руководитель исполкома Наиль Кадыров, который пожелал ребятам достойно нести воинскую службу и вернуться на малую родину окрепшими и возмужавшими мужчинами.

Также с пожеланиями хорошей службы к юношам обратились председатель совета ветеранов МВД Рафис Шигапов, председатель общества ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Николай Гордеев, а также руководитель Алексеевского ДОСААФ Владимир Иванов.

Далее призывники возложили цветы и почтили память алексеевцев, погибших в Великую Отечественную войну, и мероприятие продолжилось в районном Доме культуры, где для них прозвучал праздничный концерт.

Военный комиссар Владимир Макаров пожелал парням хорошей службы и вручил каждому командирские часы.

Напутствовали юношей и представители двух конфессий: иерей Сергей Соколов и председатель Совета старейшин Алексеевского мухтасибата Нургаен Исхаков. После концерта призывники отправились в музей боевой славы, где осмотрели экспозицию.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Участника обороны Ленинграда из Тетюш поздравили с наступающим Днем Победы
Новости дня
05:26
Чемпионками по волейболу среди женских команд стали представительницы Мамадышского района

В соревнованиях приняли участие десять команд муниципальных районов республики.

04:44
В День призывника в Алексеевском будущие защитники Отечества возложили цветы в Парке Победы

Военный комиссар Владимир Макаров пожелал парням хорошей службы и вручил каждому командирские часы.

03:16
На Радоницу в Нижнекамске изменят движение в сторону кладбища

Отец Александр посоветовал привести в порядок места захоронения не только своих родственников, но и заброшенные могилы незнакомых людей.

02:16
Участника обороны Ленинграда из Тетюш поздравили с наступающим Днем Победы

Теплые поздравления от главы района Рамиса Сафиуллова принимал участник обороны Ленинграда Иван Авдонин.

01:47
В Заинском районе отремонтируют уличные дороги в пяти населенных пунктах

В селе Верхние Лузи ожидается благоустройство территории родника, а в Керекесе будет сделано щебеночное покрытие подъездной дороги к кладбищу.

00:26
Челнинцы на экоквесте получили саженцы кедра в обмен на вторсырье

В рамках мероприятия был организован сбор макулатуры.

30.04 23:51
Школьник из Казани завоевал «серебро» Международной Менделеевской олимпиады по химии

Награждение победителей олимпиады состоялось в Санкт-Петербурге.

30.04 23:40
Арские «Драконы» и кукморский «Олимп» вышли в полуфинал Кубка «Добрый лед»

Программа «Добрый лед», направленная на популяризацию детского хоккея, успешно реализуется в Высокогорском районе.

30.04 23:10
Ухудшение обоняния оказалось связано с ростом риска преждевременно умереть
30.04 22:54
«Казань Экспо» примет чемпионат России по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»

Открытие соревнований состоится 2 мая.

30.04 22:36
«Вальс Победы» соберет в Казанском Кремле свыше трехсот школьников и студентов

Акция «Вальс Победы» напоминает людям о трагических военных событиях и дает им возможность побывать в атмосфере тех лет.

30.04 22:31
Парадом «мальчишей» прошли более 400 учеников Кировского и Московского районов Казани

Первое место на параде среди кадетских и юноармейских отрядов занял взвод школы № 67.

30.04 22:12
Комитет по социоэкономическому мониторингу запустил горячую линию для ветеранов Татарстана

Телефон горячей линии будет работать в будние дни с 8 до 17 часов.

30.04 21:52
В Татарстане на месяц закрылся для движения транспорта участок автодороги от Новошешминска

Участок автодороги в Новошешминском районе закрыт для проведения ремонта.

30.04 21:38
Новый автобус Казань – Тюлячи начнет курсировать с 1 мая

Автобус будет отправляться со станции автовокзала «Восточный» ежедневно.

30.04 21:18
Фарид Мухаметшин в Казани дал старт финальным состязаниям Школьной волейбольной лиги

Теперь во всех городах и районах Татарстана будут проходить турниры Школьной волейбольной лиги, отметил глава парламента.

30.04 21:04
Гости праздника на площади Тысячелетия 9 Мая исполнят песни военных лет с тысячным хором Казани

Главной площадкой празднования Победы в Казани станет площадь Тысячелетия.

30.04 20:50
В Горкинско-Ометьевском лесу выступят более 20 оркестров с песнями военных лет

Ежегодный музыкальный фестиваль «Музыка Победы» проходит при поддержке Министерства культуры РТ.

30.04 20:42
Лучшим игровым фильмом КМФМК признана картина режиссера Айбека Дайырбекова

Гран-при казанского кинофестиваля досталось мюзиклу из Кыргызстана «Песнь древа».

30.04 20:40
Минтруда РТ запустило горячую линию для ветеранов Великой Отечественной

Позвонить на горячую линию можно будет во все рабочие дни мая.

30.04 20:28
Тетюшская 132-летняя ель поборется за статус главного дерева страны

На победу в необычном состязании претендуют 12 уникальных деревьев.

30.04 20:14
В предстоящие выходные жителям Елабуги предлагают «прошагать город»

Елабуга станет пилотной площадкой совместного проекта Google и Фонда развития моногородов.

30.04 20:02
Флаг WorldSkills добрался до Иркутска

Остановка в восточносибирском городе стала предпоследней перед прибытием эстафеты в Татарстан.

30.04 19:59
Казанскую школьницу, которую искали десять дней, нашли живой и здоровой

Где именно она была, в настоящее время уточняется.

30.04 19:50
В Татарстане медпомощь на дому оказана более чем 20 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны

В республике создано 117 мобильных врачебных бригад для подъезда к местам проживания ветеранов.

События