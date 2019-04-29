Участника обороны Ленинграда из Тетюш поздравили с наступающим Днем Победы

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В эти дни в Тетюшском районе, как и во всей республике, поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны с наступающим Днем Победы и вручают им от имени Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова подарки, пишут «Тетюшские зори».

Теплые поздравления от главы района Рамиса Сафиуллова принимал участник обороны Ленинграда Иван Авдонин. Ветеран рассказал о своем боевом пути, товарищах, защищавших Родину.

В заключение беседы Иван Николаевич призвал любить Родину и ценить мирное небо над головой: «Любите Родину, берегите ее, и пусть над ней будет всегда мирное небо», – пожелал ветеран.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ветеранам войны Кайбицкого района вручили подарки Президента РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.