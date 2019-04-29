В Нижнекамске после 9 Мая приступят к реконструкции Монумента Победы за 75 млн рублей

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). 10 мая в Нижнекамске приступят к реконструкции территории Монумента Победы. Масштабные работы пройдут в преддверии 75-й годовщины Великой Победы. Проект по обустройству площади монумента в этом году вошел в число объектов республиканской программы развития общественных пространств. На реконструкцию выделено 75 млн рублей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В минувшие выходные на территории площади прошло рабочее совещание, в котором приняли участие глава Нижнекамска Айдар Метшин, руководитель исполкома Нижнекамского района Айдар Сайфутдинов, советник главы Григорий Китанов и другие руководители.



Монумент Победы был построен в 1985 году – в год сорокалетия окончания войны. Из сел Шереметьевского района ТАССР (ныне Нижнекамского района) было призвано 7833 человека, из них погибли и пропали без вести 4885 человек.





Памятник возводили химики, шинники, строители, монтажники, молодежь и общественные организации города, выделив средства на общую память о героях войны. Автором проекта стал старший архитектор отдела по делам строительства и архитектуры исполкома горсовета Фирдавис Ханов.



Уходящие вверх две 18-метровые стелы соединяет и венчает орден Победы. Он сделан вручную художниками. Священный огонь для монумента был доставлен с Мамаева кургана из Волгограда.

Основные работы по реконструкции выполнят в этом году, чтобы на следующий год в преддверии юбилейной даты осталась возможность завершить все работы.





На обновленной территории монумента будут установлены десять бюстов героям нижнекамской земли – пяти полным кавалерам Ордена Славы и пяти героям Советского Союза. Еще одним из новшеств площади станет появление электронной книги памяти. На территории монумента откроется специальный павильон со свободным входом, где каждый посетитель благодаря интерактивному устройству сможет найти информацию о своих родных. Сейчас ведется сбор информации по всем уроженцам Нижнекамского района, которые ушли на фронт в 1941 году.



Большой фронт работы предстоит выполнить и в плане благоустройства территории монумента – заменить инженерные коммуникации, установить новые опоры освещения, озеленить территорию, обновить пешеходную зону, благоустроить прилегающие территории с заменой асфальтного покрытия и брусчатки, установить малые архитектурные формы. Работы выполнят из гранита и мрамора. На территории монумента появится дополнительная подсветка, также по всему периметру будут установлены видеокамеры.

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