В Заинском районе отремонтируют уличные дороги в пяти населенных пунктах

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В Заинском районе грядет ремонт уличных дорог в населенных пунктах Бегишево, Керекес, Карманово, Верхние и Нижние Лузи. Ремонт стал возможным благодаря программе самообложения, передает «Заинск-информ».

В селе Верхние Лузи ожидается благоустройство территории родника, а в Керекесе будет сделано щебеночное покрытие подъездной дороги к кладбищу.

По республиканской программе в селе Карманово построен современный многофункциональный дом культуры. А на средства благотворителей в мечети села Нижние Лузи сделан ремонт на 300 тыс. рублей и проведен газ на 110 тыс. рублей.

В прошлом году население собрало 180 тыс. рублей, из бюджета республики поступило 720 тыс. рублей. Эти средства пошли на ремонт дорог в селах Керекес, Бегишево, Нижние Лузи. В Бегишево приведен в порядок родник, в Верхних Лузях установлено 2 противопожарных гидранта.

Улучшилась и сложная ситуация с водоснабжением. На средства района, а это 1 млн рублей, в селе Нижние Лузи проложены водопроводные сети, пробурена скважина. Еще почти 3 млн рублей, поступивших из бюджета республики, направлены на очистку пруда в селе Бегишево.

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