Челнинцы на экоквесте получили саженцы кедра в обмен на вторсырье

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). В минувшие выходные в Шильнинском лесу Набережных Челнов состоялась масштабная уборка и посадка деревьев, для добровольцев были организованы экологические мастер-классы, творческие и спортивные площадки, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



Помимо уборки экологи позаботились и о благоустройстве этого пространства. Здесь не только взрослые, но и дети участвовали в посадке деревьев. Жители дружно сгребали прошлогоднюю траву и листву, убирали бытовой мусор. Территория леса похорошела и приукрасилась к майским праздникам.





В рамках мероприятия был организован сбор макулатуры. Челнинцы получили саженец кедра в обмен на вторсырье. После уборки по традиции состоялось чаепитие и культурная программа. Детей развлекали аниматоры.

Волонтеры и специалисты пообещали, что работы по благоустройству территорий в Набережных Челнах будут продолжаться.

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