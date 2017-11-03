(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Праздником весны и труда, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«У татар есть пословица: „Кеше хезмәте — дөнья асылы“ („Труд человека — в основе мира“). Труд объединяет людей разных поколений, национальностей, политических и религиозных убеждений», — сказал Мухаметшин, отметив, что для человека счастье — заниматься делом, которое приносит моральное удовлетворение, позволяет реализовать предназначение в жизни и дает материальное благополучие.

Татарстан входит в число российских регионов, которые имеют высокий инвестиционный потенциал, занимает передовые позиции по важным показателям промышленного, сельскохозяйственного производства и пр.

«Нам есть чем гордиться. Наши успехи складываются из повседневной напряженной работы сотен тысяч татарстанцев — рабочих, строителей, работников агропромышленного комплекса, врачей, педагогов, инженеров, представителей других важных и востребованных профессий», — передает пресс-служба слова руководителя республиканского парламента.

По словам Мухаметшина, мировой чемпионат по профмастерству WorldSkills Kazan 2019 придаст новый импульс продвижению профобразования как одного из важных инструментов социально-экономических преобразований.

«Уважение к человеку труда, чувство долга и ответственности за будущее Российского государства — это те духовные ценности, которые мы должны бережно сохранить и передать своим детям и внукам. Наша цель — воспитать достойную молодежь, умеющую и желающую работать в интересах и во благо многонациональной Отчизны», — считает Председатель Госсовета РТ.

Кроме того, Фарид Мухаметшин поблагодарил ветеранов, заложивших экономическую основу современного Татарстана, отметив, что профессионализм и трудолюбие позволят сохранить набранный темп в делах.

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