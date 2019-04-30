«Вальс Победы» соберет в Казанском Кремле свыше трехсот школьников и студентов

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). 8 мая в Казанском Кремле состоится республиканская акция «Вальс Победы». К акции присоединятся свыше 360 учащихся общеобразовательных организаций города Казани, сообщает Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».



Руководитель Татарстанского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Азат Идрисов рассказал, что акция «Вальс Победы» напоминает людям о трагических военных событиях и дает им возможность побывать в атмосфере тех лет. «Ведь несмотря ни на что, советский народ находил силы идти до конца с боевым духом в груди», – поделился Азат Идрисов.



Участниками мероприятия станут активисты школьных добровольческих патриотических отрядов в общеобразовательных организациях Татарстана Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».



Организаторами выступают Татарстанское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» совместно с Казанским Кремлем и Минобразования и науки РТ, при поддержке Минкультуры РТ и Комитета по делам детей и молодежи города Казани.



Начало в 13:00.

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