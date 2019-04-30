Школьник из Казани завоевал «серебро» Международной Менделеевской олимпиады по химии

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Казанский десятиклассник Олег Панфутов завоевал «серебро» на 53-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, сообщает Минобрнауки РТ.

Команды России на олимпиаде получила семь золотых медалей из 15 возможных. «Три участника завоевали "серебро". Один из них – ученик 10 класса лицея № 131 Олег Панфутов. Право на участие в Международной Менделеевской олимпиаде в составе сборной России он завоевал, победив в финале Всероссийской олимпиады по химии», – отмечается в сообщении министерства.

Награждение победителей международной олимпиады школьников состоялось в Санкт-Петербурге. Всего в состязаниях участвовали 152 учащихся, представляющих 28 стран. Впервые в олимпиаде приняли участие Австрия, Ирак, Иран, Китай, Словакия, Сирия и Чехия.

Международная Менделеевская олимпиада состоит из трех туров – двух теоретических и экспериментального. Экспериментальный тур олимпиады длится пять часов. Всего за три тура состязаний участник может набрать максимум 230 баллов.

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