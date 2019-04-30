В Татарстане на месяц закрылся для движения транспорта участок автодороги от Новошешминска

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). В Новошешминском районе Татарстана до 31 мая будет закрыт для движения транспорта участок автодороги Новошешминск – Шереметьевка – Кармалы, сообщает Миндортранс РТ.

«Временно закрывается для движения транспорта автодорога Новошешминск – Шереметьевка – Кармалы на участке от 0+000 км до 21+546 км», – говорится в сообщении министерства.

Закрытие участка автодороги связано с проведением планового ремонта. Водители могут совершить объезд по автомобильным дорогам Казань – Оренбург и Азеево – Черемшан – Шентала.

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