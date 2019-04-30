Фарид Мухаметшин в Казани дал старт финальным состязаниям Школьной волейбольной лиги

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани Председатель Госсовета РТ, президент Федерации волейбола республики Фарид Мухаметшин дал старт финальным состязаниям Школьной волейбольной лиги, сообщает пресс-служба парламента РТ.

Мухаметшин подчеркнул, что волейбол активно развивается по всей республике. «Все, что будет включено в Олимпийские виды спорта, мы будем у себя культивировать», – подчеркнул он.

«Размышляя о том, как еще можно расширить горизонты волейбольного движения, мы увидели резерв молодых людей в общеобразовательных учреждениях, которые проявляют большой интерес к волейболу. Так и родилась идея реализовать такой масштабный проект, как Школьная волейбольная лига», – добавил президент Федерации волейбола РТ.

Он заверил, что развитие волейбола во всех городах и районах Татарстана будет и дальше поддерживаться. «Сегодняшними финальными играми мы дали старт на всю республику. Отныне во всех городах и районах будут проходить турниры Школьной волейбольной лиги, а финал будем проводить в Центре волейбола в Казани», – отметил Мухаметшин.

Сегодня за кубок Лиги сразились сборные юношей казанских гимназий № 16 и № 75, а также команды девушек школ № 89 и № 141. Победу одержали учащиеся гимназии № 75 и школы № 141.

Турнир стартовал в начале года и проходил среди учащихся школ, гимназий и лицеев Казани. В первом этапе приняли участие более 5,5 тыс. учеников из 120 казанских школ.

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