Лучшим игровым фильмом КМФМК признана картина режиссера Айбека Дайырбекова

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В столице Татарстана завершился XV Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Лучшим полнометражным фильмом признан мюзикл «Песнь древа» режиссера из Кыргызстана Айбека Дайырбекова.

Кубок международного казанского мусульманского кинофестиваля и сертификат в 1 млн рублей вместо режиссера получил на сцене программный директор XV КМФМК Сергей Лаврентьев.

Лучшим короткометражным игровым фильмом признана «Яркая луна» непальского режиссера Абинаша Бикрама Шаха.

Среди полнометражных документальных фильмов лучшей стала картина «Любимая» режиссера из Ирана Ясера Талеби. А лучшей короткометражной документалкой признан фильм «Учитель» еще одного кыргызстанского режиссера – Ибадыллы Аджибаева.

Лучшим национальным фильмом жюри сочло картину режиссера из Татарстана Ильшата Рахимбая «Сложный узор».

«Это документальное кино о человеке, которого знает в Татарстане каждый, фильм про народную артистку РТ Гульзаду Сафиуллину – она достойная женщина, и это достойное кино», – сказала член Гильдии киноведов и кинокритиков Эвелина Гурецкая.

В конкурсной программе XV КМФМК участвовало 55 фильмов из разных стран мира. Кинофестиваль начался в Казани 24 апреля и завершился 30 апреля.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.