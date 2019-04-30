Парадом «мальчишей» прошли более 400 учеников Кировского и Московского районов Казани

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Сегодня на казанском стадионе «Тасма» состоялся парад отрядов «мальчишей», объединивший учеников 33 школ Кировского и Московского районов Казани. Победители парада примут участие в городском праздновании Дня Победы.

Жюри конкурса оценивало выступления ребят по таким критериям, как внешний вид, дисциплина строя, строевой шаг и исполнение строевой песни, информирует пресс-служба администрации районов.

Отряды «мальчишей» включали и мальчиков, и девочек. Как рассказал командир отряда «мальчишей» гимназии № 2 Артур Сафиуллин, все ребята приходят по собственному желанию. Вместе они выбирают песни и учат их, учатся правильно и красиво маршировать.

Председатель совета ветеранов штаба МВД РТ, полковник милиции Владимир Милютин уже несколько лет подряд входит в состав жюри парада «мальчишей». Он отметил, что выступления ребят с каждым годом становятся все лучше. «Такие мероприятия без сомнения нужны и полезны», – убежден он.

Несмотря на прохладную погоду, трибуны стадиона были заполнены гостями, среди которых были и ветераны Великой Отечественной войны. Во время выступления учащиеся подарили им букеты гвоздик. По мнению одной из ветеранов – Александры Ермолаевой, это был не просто конкурс, а настоящий праздник, которому она была очень рада.

Первое место на параде среди кадетских и юноармейских отрядов занял взвод школы № 67, среди общеобразовательных учреждений Кировского района – взвод школы № 57, а среди общеобразовательных учреждений Московского района – взвод гимназии № 102.

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