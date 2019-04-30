В Татарстане подсчитали число кандидатов на участие в праймериз «Единой России»

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Оргкомитет по проведению предварительного голосования «Единой России» в Татарстане завершил прием документов от кандидатов на участие в нем. Всего участниками праймериз станут 234 татарстанца, сообщили в информационном центре регионального отделения партии.

«За место в избирательном бюллетене поборются 234 татарстанца, среди которых деятели искусства, студенты, представители сфер образования и медицины, предприниматели, чиновники и профессиональные политики», – отметили в информационном центре.

Окончательный список кандидатов предварительного голосования будет сформирован на ближайшем заседании оргкомитета. Сейчас проводится окончательная проверка предоставленных документов.

После регистрации участники праймериз могут вести агитационную кампанию и участвовать в дебатах. Кандидат должен выступить на дискуссионных площадках не менее двух раз. Для этого в Татарстане организовано более 150 дебатов по разным темам, которые будут идти до 15 мая. Обсуждения транслируются в онлайн-режиме на сайте предварительного голосования и в «Одноклассниках». Кроме того, организовано 100 площадок для проведения встреч кандидатов с жителями республики.

В оргкомитете подчеркнули, что процедура предварительного голосования проходит в Татарстане максимально открыто.

Единый день предварительного голосования в Татарстане, а также в других регионах России, где этой осенью предстоят выборы, состоится 26 мая. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты Государственного Совета РТ VI созыва от партии «Единая Россия».

Подробнее о проведении праймериз «Единой России» в Татарстане читайте на портале «События».

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