Подарки настоящим киноманам от «МегаФона» и сети кинотеатров «КАРО»

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Компания «МегаФон» и сеть кинотеатров «КАРО» запускают совместный проект, который станет подарком для настоящих киноманов. Покупая билеты в кино в период с 29 апреля по 29 мая этого года на сайте karofilm.ru, зрители получают промокод на бесплатную подписку на пакет «Кино по подписке+КАРО» от «МегаФон ТВ».

При этом купившие билеты на фильм «Мстители: Финал» получают бесплатный доступ к пакету на 30 дней. При покупке билетов на другие фильмы продолжительность бесплатного периода равняется семи дням.

Все подписчики пакета «Кино по подписке+КАРО» получают скидку в 25% на сеансы в сети кинотеатров «КАРО» с понедельника по четверг на любые фильмы, кроме тех, на которые действуют ограничения*.

Пакет «МегаФон ТВ» «Кино по подписке + КАРО» – это огромная фильмотека отечественных и зарубежных лент. Кино на любой вкус для всей семьи, которое можно смотреть в любом месте и на любом устройстве неограниченное количество раз. Пакет включает более 2 тыс. фильмов и постоянно пополняется.

С каждой покупкой билетов на karofilm.ru зритель получает один промокод на подписку «МегаФон ТВ» – независимо от количества билетов в заказе.

Каждый промокод может быть активирован до 29 июня 2019 года в приложениях «МегаФон ТВ» и на сайте megafon.tv. Больше подробностей – на сайте и в кассах сети кинотеатров «КАРО».

*Подробности по ссылке: https://karofilm.ru/news/265.

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