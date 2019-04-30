Фарид Мухаметшин о «ПолитСтартапе»: Такие проекты выявляют талантливую и неравнодушную молодежь

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Такие проекты, как «ПолитСтартап», выявляют талантливую и неравнодушную молодежь. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета РТ, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин на встрече с участниками проекта.

«Я поддержал идею президиума Генерального совета партии “Единая Россия”, который вышел с инициативой реализовать проект “ПолитСтартап”. Это правильная идея, это лучше, чем просто квотировать места на выборах – 5% или 10% выделять для молодежи. Через такие проекты выявляются талантливые, неравнодушные молодые люди, которые на равных правах со всеми достигают результатов, попадают в депутаты, в актив партии», – подчеркнул Мухаметшин.

Секретарь Татарстанского отделения партии добавил, что именно на площадке «ПолитСтартапа», которая объединила самую неравнодушную к судьбе своей страны и республики часть людей, он почувствовал особую ауру.

Участники проекта пришли на встречу с Фаридом Мухаметшиным, чтобы задать волнующие их вопросы.

«Выступайте активно на предварительном голосовании, подавайте новые идеи. Но и оппонентов умейте грамотно осаждать. Это тоже великое искусство, не обижая, показать другой подход к решению проблем. Мы будем с вами двигаться вперед и реализовывать программу развития нашей страны, республики», – сказал собравшимся глава парламента.

По словам руководителя регионального штаба Татарстанского отделения организации «Молодая гвардия Единой России» Динара Бариева, в Татарстане для участия в проекте «ПолитСтартап» зарегистрировались более 220 человек. «Татарстан является регионом-лидером по реализации данного проекта в России. Наибольшую активность проявила Казань, хорошие показатели у Нижнекамска, Набережных Челнов, Зеленодольска», – сообщил он.

Бариев отметил, что по итогам встречи будет запущен молодежный избирательный штаб. «Чтобы мы могли объединиться в общий коллегиальный орган, куда будут приглашаться лидеры студенческого самоуправления, гражданские активисты. Ключевая цель – формирование запросов от молодежи будущему депутатскому корпусу», – уточнил он.

Сегодня завершается прием документов на участие в предварительном голосовании «Единой России». Также завершается заявочная кампания по проекту «ПолитСтартап».

«ПолитСтартап» – постоянно действующий кадровый проект всероссийской политической партии «Единая Россия». Его участниками могут стать молодые люди в возрасте до 35 лет, которые ранее не имели опыта участия в выборных кампаниях.

Несмотря на то, что проект рассчитан на привлечение новых людей в партию, он дает возможность молодежи проявить себя, получить новый опыт во время участия в процедуре предварительного голосования в качестве кандидата или политтехнолога.

Единый день предварительного голосования состоится 26 мая, по его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты Госсовета РТ VI созыва от партии «Единая Россия».

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