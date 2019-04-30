Татар-информ

30 апреля 2019, 18:00

Политика

Фарид Мухаметшин о «ПолитСтартапе»: Такие проекты выявляют талантливую и неравнодушную молодежь

Рекомендуем

Политика

Фарид Мухаметшин о «ПолитСтартапе»: Такие проекты выявляют талантливую и неравнодушную молодежь

Фото: tatarstan.er.ru

Глава парламента РТ, секретарь Татарстанского отделения партии «Единая Россия» встретился с участниками проекта «ПолитСтартап».

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Такие проекты, как «ПолитСтартап», выявляют талантливую и неравнодушную молодежь. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета РТ, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин на встрече с участниками проекта.

«Я поддержал идею президиума Генерального совета партии “Единая Россия”, который вышел с инициативой реализовать проект “ПолитСтартап”. Это правильная идея, это лучше, чем просто квотировать места на выборах – 5% или 10% выделять для молодежи. Через такие проекты выявляются талантливые, неравнодушные молодые люди, которые на равных правах со всеми достигают результатов, попадают в депутаты, в актив партии», – подчеркнул Мухаметшин.

Секретарь Татарстанского отделения партии добавил, что именно на площадке «ПолитСтартапа», которая объединила самую неравнодушную к судьбе своей страны и республики часть людей, он почувствовал особую ауру.

Участники проекта пришли на встречу с Фаридом Мухаметшиным, чтобы задать волнующие их вопросы.

«Выступайте активно на предварительном голосовании, подавайте новые идеи. Но и оппонентов умейте грамотно осаждать. Это тоже великое искусство, не обижая, показать другой подход к решению проблем. Мы будем с вами двигаться вперед и реализовывать программу развития нашей страны, республики», – сказал собравшимся глава парламента.

По словам руководителя регионального штаба Татарстанского отделения организации «Молодая гвардия Единой России» Динара Бариева, в Татарстане для участия в проекте «ПолитСтартап» зарегистрировались более 220 человек. «Татарстан является регионом-лидером по реализации данного проекта в России. Наибольшую активность проявила Казань, хорошие показатели у Нижнекамска, Набережных Челнов, Зеленодольска», – сообщил он.

Бариев отметил, что по итогам встречи будет запущен молодежный избирательный штаб. «Чтобы мы могли объединиться в общий коллегиальный орган, куда будут приглашаться лидеры студенческого самоуправления, гражданские активисты. Ключевая цель – формирование запросов от молодежи будущему депутатскому корпусу», – уточнил он.

Сегодня завершается прием документов на участие в предварительном голосовании «Единой России». Также завершается заявочная кампания по проекту «ПолитСтартап».

«ПолитСтартап» – постоянно действующий кадровый проект всероссийской политической партии «Единая Россия». Его участниками могут стать молодые люди в возрасте до 35 лет, которые ранее не имели опыта участия в выборных кампаниях.

Несмотря на то, что проект рассчитан на привлечение новых людей в партию, он дает возможность молодежи проявить себя, получить новый опыт во время участия в процедуре предварительного голосования в качестве кандидата или политтехнолога.

Единый день предварительного голосования состоится 26 мая, по его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты Госсовета РТ VI созыва от партии «Единая Россия».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Мухаметшин: Праймериз «Единой России» — это аудит кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана
Новости дня
18:30
Подарки настоящим киноманам от «МегаФона» и сети кинотеатров «КАРО»

Приобретая билеты в кинотеатры сети «КАРО» онлайн, зрители получают практически безграничный доступ к любимому кино.

18:24
С началом мая в Татарстан придет потепление

В первый день последнего месяца весны воздух по республике прогреется до +10, +15 градусов.

18:12
Новый регулярный авиарейс из Казани в Батуми запустят в майские праздники

Авиакомпания Georgian Airways начнет осуществлять перевозки с 3 мая.

18:00
Фарид Мухаметшин о «ПолитСтартапе»: Такие проекты выявляют талантливую и неравнодушную молодежь

Глава парламента РТ, секретарь Татарстанского отделения партии «Единая Россия» встретился с участниками проекта «ПолитСтартап».

17:55
За месяц казанские экологи ликвидировали 90 процентов несанкционированных свалок

Сегодня инспекторы Минэкологии вышли в экологический рейд по Лаишевскому району.

17:48
Тимур Нагуманов: 9,2 тыс. татарстанцев стали самозанятыми, интерес к эксперименту продолжает расти

Легализация деятельности самозанятых в республике идет успешно, уверен бизнес-омбудсмен РТ.

17:40
Борис Менделевич предложил Минздраву России изучить кластерный подход, реализованный в Татарстане

Депутат Госдумы от РТ оценил стратегию концентрации ресурсов как более эффективную, чем создание узкопрофильных коек в ЦРБ.

17:38
Либеро казанского «Зенита» возглавит студенческую сборную России

Под руководством Алексея Вербова студенческая сборная примет участие в Универсиаде.

17:35
В Татарстане за разглашение государственной тайны осудили экс-помощника исполкома Кайбицкого района

Мужчина передал сведения, составляющие государственную тайну, лицу, не имеющему к ним допуска.

17:30
В Казанской филармонии наградили победителей конкурса «Семейные фотохроники Великой Отечественной»

Лидерами конкурса стали девять муниципальных районов Татарстана и Вахитовский район Казани.

17:22
На Первомай в Казани состоится силовое шоу «Русские Витязи» и споет «Волга-Волга»

Празднование как таковое начнется в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в 14 часов.

17:10
В Татарстане 15 подростков зарегистрировались как самозанятые

Эксперимент, по словам Тимура Нагуманова, помогает несовершеннолетним легализовать интернет-заработки.

17:00
Женский взвод, 160 литров каши и восторженные ветераны: в КФУ прошел студенческий марш Победы

Участие в марше приняли около 5 тыс. человек, в рядах «Почетного батальона-210» прошли 350 студентов.

16:50
ICL Services победила в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»

Итоги конкурса были подведены на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

16:38
В Татарстане планируют снять хоррор с американскими актерами

На КМФМК директора «Татаркино» и кинокомпании Diva production договорились о съемках.

16:24
Юные татарстанские каратисты взяли «бронзу» первенства России в Нальчике

Представители спортивной школы Набережных Челнов достойно выступили и попали в восьмерку сильнейших среди тысячи спортсменов от 10 до 13 лет.

16:10
В Татарстане полиция установит круглосуточную охрану у обелисков и памятников павшим воинам

В преддверии 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в республике будут усилены меры безопасности.

15:58
Казанский врач: Долгое пребывание на солнце приводит к развитию красной волчанки

Заболеванию, по словам медиков, больше подвержены молодые девушки.

15:46
На КМФМК американская кинокомпания подписала соглашение с пятью татарстанскими кинопроектами

Diva production организует постпродакшн для проектов из РТ, которые участвовали в питчинге в рамках XV КМФМК.

15:34
Врачи рассказали татарстанцам, в какой обуви можно работать в садах и на огородах

По словам ревматолога, обувь нужно подбирать тщательно, чтобы не образовывались травмы.

15:22
«Диктант Победы» пройдет во всех крупных городах Татарстана

«Единая Россия» проведет «Диктант Победы» на 1233 площадках в России и 23 зарубежных странах.

15:21
В Казани пострадала девушка-водитель «Рено», перевернувшегося после столкновения с «Мерседесом»

ДТП произошло на Агрономической улице возле конной базы.

15:14
Среди участников Казанского марафона организаторы разыграют автомобиль

Победитель будет выбран случайным образом среди всех присутствующих.

15:01
Три человека пострадали в «Опеле», опрокинувшемся в кювет в Лаишевском районе

ДТП произошло на трассе Казань – Атабаево в темное время суток.

15:00
В Казани более 500 волонтеров будут помогать участникам шествия «Бессмертный полк»

Сбор участников акции, которая пройдет 9 мая, начнется в 13 часов со стороны улицы Карла Маркса.

События