(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане за разглашение государственной тайны осудили экс-помощника исполкома Кайбицкого района, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

«УФСБ России по РТ установлено, что помощник руководителя исполкома Кайбицкого района, в нарушение требований инструкции по обеспечению режима секретности, передал сведения, составляющие государственную тайну, лицу, не имеющему к ним допуска», – рассказали в ведомстве.

В итоге по статье «Разглашение государственной тайны» Верховный суд РТ назначил ему два года лишения свободы условно с лишением права занимать государственные должности в течение двух лет.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.