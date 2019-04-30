«Казань Экспо» примет чемпионат России по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Международный выставочный центр «Казань Экспо» с 1 по 4 мая примет XIX чемпионат России по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В соревнованиях будут участвовать 550 школьников из 26 регионов России. Игры состоятся в двух категориях: «старшие школьники» и «младшие школьники».

Среди команд, принимающих участие в чемпионате, есть и казанские — это команды лицея № 131, лицея им. Лобачевского и гимназии № 19.

Торжественное открытие соревнований запланировано на 2 мая в 10.30.

В прошлом году чемпионат проходил в Санкт-Петербурге, в обеих категориях победителями стали команды из Казани.

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